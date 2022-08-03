Более 200 точек продажи арбузов и дынь открыли в Москве

«По московской традиции, в столице сразу после Дня десантника открылись бахчевые развалы. В этом году их примерное такое же количество, как и в предыдущие годы, - более 200. Они работают практически в каждом округе. В этом году у нас широкий ассортимент бахчевых. Приехали они к нам из Ростова, из Волгограда, из Узбекистана. В этом году в Москве также будет открыто восемь бахчевых развалов с астраханскими арбузами», - сказал Немерюк.