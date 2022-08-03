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1 час назад

Прогноз погоды: Тишковец заявил о продлении купального сезона до середины августа в Москве и регионах

ТК «Звезда»

Российский метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в Москве и регионах в ближайшие две недели ожидается теплая погода, которая позволит продлить купальный сезон. А с 3 по 6 августа синоптики ожидают тридцатиградусную жару.

Тишковец заявил о продлении купального сезона в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В среду воздух прогреется до +25-30 °C, в четверг ночью до +13 °C, а днем - до +26-31 °C в регионах и +28-30 °C в Москве.

«В пятницу и субботу столбики термометра будут штурмовать тридцатиградусную высоту, то есть в Москве это в среднем где-то плюс 29-31 градусов и по регионам 27-32 градуса настоящего летнего тепла. Это уже на 6-7 градусов теплее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям», - отмечает Тишковец.

Недавно в России прошел Ильин день, который традиционно считается закрытием купального сезона, однако, как утверждает синоптик, климат позволяет продлить его. Тем более, что в этом году купальный сезон начался на две недели позже.

Позже понижение температуры позволит достичь климатической нормы августа.

«С воскресенья, когда пройдет холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться скоротечными грозовыми дождями, естественно он принесет прохладу», - добавил метеоролог.

Ранее в Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с жаркой погодой. Жара, как отметили в Гидрометцентре, способствует повышению интенсивности опасных явлений.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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