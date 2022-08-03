Изменился порядок возврата карты "Тройка"

Изменился порядок возврата транспортной карты "Тройка", сообщается на сайте московского транспорта.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отмечается, что всеми новыми картами "Тройка", полученными с 1 июня 2022 года, можно, как и прежде, пользоваться временно. Однако вернуть залоговую стоимость, составляющую 50 рублей, можно будет только в течение 5 лет после получения карты.

А для тех карт, которые были приобретены до 1 июня, устанавливается переходный период – 3 месяца. Это значит, что до 1 сентября 2022 года можно обратиться в кассу с "Тройкой", полученной в любое время, чтобы вернуть залоговую стоимость.

С 1 июня стало возможно приобрести годовой абонемент на проезд по карте "Тройка" и получить 10% кешбэк от платежной системы "Мир".

Уточняется, сумма в размере 1 950 или 2 445 рублей вернется на карту в течение пяти рабочих дней после покупки. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрировать карту "Мир" на сайте или в мобильном приложении программы лояльности.