В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности

«Очень высокая температура. Период предупреждения до 19 часов 6 августа. В дневные часы сильная жара с температурой 30-33 градуса», — говорится в сообщении.

При этом в столице и области сохраняется пожарная опасность «желтого» уровня.

Ранее «температурный форсаж» пообещал жителям Центральной России ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, температурный фон выйдет на показатели 27-32 градуса, что на четыре-пять градусов превышает климатическую норму.