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36 минут назад

Прогноз погоды: В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности

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«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве. Предупреждение опубликовал Гидрометцентр России.

В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Очень высокая температура. Период предупреждения до 19 часов 6 августа. В дневные часы сильная жара с температурой 30-33 градуса», — говорится в сообщении.

При этом в столице и области сохраняется пожарная опасность «желтого» уровня.

Ранее «температурный форсаж» пообещал жителям Центральной России ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, температурный фон выйдет на показатели 27-32 градуса, что на четыре-пять градусов превышает климатическую норму.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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