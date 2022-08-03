«Добрый автобус» начал проводить бесплатные промоэкскурсии для москвичей

В конце июля для москвичей старшего поколения, которые только планируют присоединиться к проекту «Московское долголетие», провели первые промоэкскурсии, или дни открытых дверей «Доброго автобуса». 500 жителей Москвы отправились в бесплатные туристические поездки по историческим местам столицы и Подмосковья. Кроме того, они узнали больше о «Московском долголетии» и записались на первые занятия.
«Первую промоэкскурсию посетили более 500 горожан старшего поколения, и все они присоединились к “Московскому долголетию”. Эта акция организована впервые и будет проходить на постоянной основе. Раз в месяц в каждом округе в рейс будет выходить автобус, на котором можно не только посетить достопримечательности столицы, но и познакомиться с проектом и записаться на занятия», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.
Следующий день открытых дверей «Доброго автобуса» состоится 21 августа. Уточнить время, место отправления автобуса и другие подробности можно по телефону: +7 495 870-44-44. Количество мест ограничено. Попасть на экскурсию могут женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет и получатели досрочной пенсии по выслуге лет, которые постоянно живут в столице и еще не стали участниками проекта «Московское долголетие». Посетить промоэкскурсию можно один раз в год.
«В мае проект “Добрый автобус”, являющийся частью “Московского долголетия”, вернулся в столицу после почти двухлетнего перерыва. Это самый крупный в стране социальный проект для пожилых людей, позволяющий бесплатно и с комфортом путешествовать, чтобы познакомиться с достопримечательностями города и области. Сейчас в Москве работает уже 11 таких автобусов», — добавила Сабина Цветкова, советник руководителя Департамента транспорта Москвы и руководитель проекта «Добрый автобус».
Побывавшие на первой промоэкскурсии москвичи рассказали, что уже выбрали направления, которые заинтересовали их в проекте «Московское долголетие». Так, Светлана Билялова собирается ходить на спортивные занятия и уроки компьютерной грамотности.
«О промоэкскурсии я узнала случайно, когда читала новости, и сразу решила записаться. Я часто слышу о “Московском долголетии” и подумала, почему бы все-таки не попробовать. Тем более тут можно было совместить приятное с полезным — посетить экскурсию и сразу выяснить подробности о том, как попасть в проект, что для этого необходимо, какие занятия есть и даже какую пользу они приносят. В первую очередь решила пойти на гимнастику, но сейчас думаю еще записаться на занятия по изучению смартфона, чтобы заполнить этот пробел и идти в ногу со временем», — говорит Светлана Билялова.
Другая участница акции, Лидия Мокрицова, заинтересовалась «Московским долголетием» после того, как случайно увидела выступление вокального коллектива в парке. Женщина обратилась в отдел долголетия территориального центра социального обслуживания «Новогиреево», где ей и рассказали о дне открытых дверей. После поездки на «Добром автобусе» Лидия Васильевна уже записалась на занятия по иностранным языкам и рисованию.
Спецпроект «Добрый автобус» — это бонусная программа для активных участников «Московского долголетия». Основным критерием является посещаемость занятий проекта.
В этом году для москвичей старшего поколения запланировано более 35 маршрутов, каждый из которых включает обзорную экскурсию по городу и посещение одной из достопримечательностей столицы или Подмосковья. В программу вошли храм Христа Спасителя, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Новоиерусалимский монастырь, косметическая фабрика «Свобода», Московский Художественный театр имени А.П. Чехова и другие достопримечательности.