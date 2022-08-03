«Добрый автобус» начал проводить бесплатные промоэкскурсии для москвичей

«О промоэкскурсии я узнала случайно, когда читала новости, и сразу решила записаться. Я часто слышу о “Московском долголетии” и подумала, почему бы все-таки не попробовать. Тем более тут можно было совместить приятное с полезным — посетить экскурсию и сразу выяснить подробности о том, как попасть в проект, что для этого необходимо, какие занятия есть и даже какую пользу они приносят. В первую очередь решила пойти на гимнастику, но сейчас думаю еще записаться на занятия по изучению смартфона, чтобы заполнить этот пробел и идти в ногу со временем», — говорит Светлана Билялова.