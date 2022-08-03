В московском метро установят первые траволаторы

"На пересечении Олимпийского проспекта с улицей Дурова рассматривается возможность возведения второго вестибюля "Суворовской", который будет соединен со станцией 350-метровым подземным переходом. В нем установят траволаторы для пассажиров", - заявил Бочкарев, чьи слова приводятся на портале мэра Москвы .

В материале сообщается, что планируется установить три блока по четыре горизонтальных траволатора. Это существенно сократит время передвижения и выхода в город, а также позволит при необходимости с легкостью перевозить тяжелый багаж. Так, с помощью траволаторов пассажиры смогут комфортно преодолеть весь переход всего за шесть минут. Чтобы ускорить работы по строительству подобных протяженных подземных переходов, рассматривают возможность применения специальных тоннелепроходческих комплексов прямоугольной формы. Это будет уникальное решение для столичного метростроения. Изготовлением комплексов могут заняться российские производители.