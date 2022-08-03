В Битцевском лесу откроется "Беличий дом"

Рекреационный центр "Беличий дом" откроется в столице в Битцевском лесу в районе Коньково, здесь создадут удобную и комфортную среду для отдыха, прогулок и занятий спортом, сообщается на сайте мэра Москвы.

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Отмечается, что в рамках проекта по восстановлению и сохранению здесь создадут удобную и комфортную среду для отдыха, прогулок и занятий спортом. Одна часть нового центра будет расположена на территории парка, другая займет два участка, где раньше стояли гаражи.

"В этой части парка преобладает хвойный лес и обитает очень много белок, поэтому здесь появится площадка "Беличий дом". Это будет эконастил, на котором установят кормушки для белок и скамейки для отдыха. На территории в местах основного скопления людей разместят фонари и камеры видеонаблюдения", - приводятся слова заместителя руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергея Мельникова.

Подчёркивается, что на границе рекреационного центра заменят устаревшие и находящиеся в аварийном состоянии мостовые переходы. Их место займут эконастилы, в которых сократят количество ступенек.

Также на одном из участков на месте гаражей в районе улицы Академика Капицы, дом 18 уже вывезли строительный и бытовой мусор и огородили зону проведения работ.