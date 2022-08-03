3 августа в столице открылось больше 250 бахчевых развалов с отечественными арбузами и дынями. Глава Департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк рассказал подробнее о площадках и ценах на плоды.

Седьмой сезон подряд аграрии из южных регионов нашей страны привозят на площадки в столице свой урожай. Проработают бахчевые развалы вплоть до 1 октября. За два месяца горожане смогут приобрести арбузы и дыни, приехавшие к нам из Дагестана, Ставрополья, Краснодарского края, Астрахани и Волгограда. В этом году к привычным торговым точкам впервые добавились фестивальные площадки.

Центральная — в Климентовском переулке, где торгуют астраханскими дарами природы. Есть локации и в округах. Семь площадок, где можно приобрести дыни и арбузы, расположены на улицах Раменки, Профсоюзной, Старокачаловской, Митинской, в Сумском проезде, на Семеновской площади и площади Юных Ленинцев. Для продавцов на бахчевых развалах созданы все условия: в каждом киоске есть весы, а свои печати на дары природы ставит Роспотребнадзор.

На бахчевом развале в течение всего времени работы должны находиться и предъявляться по требованию покупателей все необходимые документы. Больше всего торговых точек в этом году заработает в Южном и Юго-Западном округах столицы. В этих округах работают более 20 бахчевых развалов в каждом. Средняя стоимость товара на бахчевых развалах: арбуз 35–45, дыня «Торпеда» — 80–100, дыня «Колхозница 70–85 рублей за килограмм.

Морской салат

600 грамм жареных королевских креветок смешиваем с 600 грамм арбузных кубиков, 200 грамм моцареллы. Поливаем соусом из лимонного сока, оливкового масла, свежего базилика, молотого черного перца и меда.

Холодный суп-пюре

50 грамм сахарного песка нагреваем со 120 миллилитров питьевой воды до растворения песка. Мякоть одной дыни-колхозницы помещаем в блендер. Добавляем сахарный сироп, 50 миллилитров белого вина, пучок базилика, лимонный сок по вкусу. Пюре готово!

Арбузно-ягодный сорбет

Арбуз отлично сочетается с ягодами. В чашу блендера кладем полкило очищенного, нарезанного кубиками и замороженного арбуза. Добавляем 100 грамм разных ягод. Взбиваем блендером в однородную массу. Если получилось слишком кисло, добавляем немного сахара — по вкусу. Разливаем по формочкам и снова отправляем в морозилку. Получается три–четыре порции вкуснейшего мороженого.

Полезный гаджет

Аппетитнее всего выглядят в салатах и закусках арбузные и дынные шарики. Сделать их аккуратно поможет нуазетка, круглая ложка для десерта.

Медовый рай

Нардек — этот плотный сироп из арбуза. Его называют еще «арбузный мед», но готовят его не пчелы, а люди. 15 килограмм мякоти арбуза разминают толкушкой, протирают через сито, чтобы удалить семечки. Потом массу помещают в марлю и тщательно отжимают. Получившийся сок варят четыре–пять часов на медленном огне. Жидкость варева должна увариться в пять–шесть раз. Когда сок загустеет, арбузный мед готов.

Где талию делать будем?

Если вы хотите похудеть, помните о гликемическом индексе продукта. Если грубо, то это способность продуктов вызывать желание поесть снова. Все, что больше 70 единиц, считается высоким. У дыни индекс 65, у арбуза 72. С другой стороны, калорийность арбуза меньше — 25 килокалорий, дыни —35 килокалорий.

Едим по науке

Потребляйте и дыню, и арбуз после завтрака или обеда. В количестве 200 грамм максимум. Не надо превращать их в отдельный прием пищи. И не ешьте ягоды на ужин — из-за аппетита и большого количества клетчатки, которой для переработки нужно много воды.

Мармелад с мятой

Из арбуза с дыней можно приготовить на зиму чудесное лакомство — конфитюр. Варится, как обычное варенье. Если добавить еще и агар-агар, то после остывания конфитюр превратится в мармелад. При варке добавляем мяту, и арбузный конфитюр приобретет еще и свежие нотки.

Изысканный карвинг

Арбуз — самый удобный продукт для карвинга — вырезания съедобных фигур и создания рисунков на кожуре. Самый простой вариант — смастерить корзину из цельной арбузной кожуры — и наполнить ее фруктовым салатом из киви, персиков, груш, шариков дыни и арбуза.

Экспериментируем смело

Арбуз и дыня прекрасно сочетаются и с фруктами, и с овощами, красным сладким луком, пряной зеленью от руколы до укропа, с морепродуктами. Еще бахчевые культуры «любят» мед и имбирь. Эти ингредиенты повара часто включают в заправки к салатам из арбуза и дыни.

Дынное повидло

Если фрукт попался неудачный, водянистый и несладкий, ни в коем случае не надо его выбрасывать. 750 грамм дынной мякоти, нарезанной кусочками, кладем в кастрюлю, засыпаем 350 грамм сахара. Варим на медленном огне 15 минут. Перемешиваем массу погруженным блендером и снова ставим на слабый огонь на 50 минут. Готовое повидло укладываем в стерильную банку, закручиваем крышку, остужаем в перевернутом виде.

НИКАКИХ НИТРАТОВ

— Недавно вышел новый бюллетень Environmental Working Group — организации, которая исследует качество сельскохозяйственных продуктов в США, — рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. — Берутся данные из почти 45 000 образцов продуктов из обычных супермаркетов. Мониторинг показал, что дыня и арбуз содержат минимальное количество пестицидов. Конечно, качество отечественных продуктов может отличаться от американского, но параллели существуют. В современных бахчевых гораздо меньше вредной «химии», чем раньше. Чтобы в сезон «нарваться» на нитратный арбуз, нужно очень постараться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Курицын, шеф-повар столичного ресторана:

— Арбуз или дыню можно подать на стол нарезанным ломтями со льдом в больших тарелках. Также хороши фреши из арбуза, смешанного с дыней. Бахчевые культуры отлично соединяются в салатах. Дыни очень хорошо сочетаются с сыром, орехами, курицей, уткой, индейкой и сыровяленым мясом — свининой.