Жителей Москвы предупредили о пике жары

Температура в Москве будет достигать 30 градусов тепла в пятницу и субботу, в самом центре столицы - 32 градусов тепла. В воскресенье придут грозовые дожди, жара начнет спадать, сообщил в среду ТАСС руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Продлится жара до выходных. Оборвется на самой высокой ноте в воскресенье: придут грозовые дожди, и температура понизится. К пятнице-субботе температура будет достигать максимума: это будет около 30 градусов, 31-32 градуса в пределах Садового кольца, где остров тепла и каменные джунгли", - рассказал он.
По словам Шувалова, до воскресенья в столице не выпадет "ни капельки" осадков, а ночи будут комфортными, несмотря на жару днем.
"Жара только в дневные часы. Ночью она будет ослабевать до 10-15 градусов. Будет такой хороший суточный ход", - отметил он.
Метеоролог также рассказал, что бабье лето обязательно будет в столице в этом году.
"Что такое бабье лето? Строгих сроков нет, так как это период хорошей и теплой погоды после первого осеннего ненастья. Так что мы без него не обойдемся никак", - сообщил Шувалов.