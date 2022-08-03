Жителей Москвы предупредили о пике жары

"Продлится жара до выходных. Оборвется на самой высокой ноте в воскресенье: придут грозовые дожди, и температура понизится. К пятнице-субботе температура будет достигать максимума: это будет около 30 градусов, 31-32 градуса в пределах Садового кольца, где остров тепла и каменные джунгли", - рассказал он.