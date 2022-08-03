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40 минут назад

Прогноз погоды: В Москве прогнозируют пик жары 5 и 6 августа

ТАССиещё 5

Температура в Москве будет достигать 30 градусов тепла в пятницу и субботу, в самом центре столицы - 32 градусов тепла. В воскресенье придут грозовые дожди, жара начнет спадать, сообщил в среду ТАСС руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Жителей Москвы предупредили о пике жары
Фото: ТАССТАСС

"Продлится жара до выходных. Оборвется на самой высокой ноте в воскресенье: придут грозовые дожди, и температура понизится. К пятнице-субботе температура будет достигать максимума: это будет около 30 градусов, 31-32 градуса в пределах Садового кольца, где остров тепла и каменные джунгли", - рассказал он.

По словам Шувалова, до воскресенья в столице не выпадет "ни капельки" осадков, а ночи будут комфортными, несмотря на жару днем.

"Жара только в дневные часы. Ночью она будет ослабевать до 10-15 градусов. Будет такой хороший суточный ход", - отметил он.

Метеоролог также рассказал, что бабье лето обязательно будет в столице в этом году.

"Что такое бабье лето? Строгих сроков нет, так как это период хорошей и теплой погоды после первого осеннего ненастья. Так что мы без него не обойдемся никак", - сообщил Шувалов.

Новости Москвы,Александр Шувалов,
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