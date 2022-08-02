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35 минут назад

Фестиваль семейных любительских театров пройдет в Москве

Вечерняя Москваиещё 1

В Москве пройдет VIII Всероссийский фестиваль семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» с 29 по 31 октября. Об этом во вторник, 2 августа, сообщили участники пресс-конференции, посвященной этой теме.

В Москве пройдет фестиваль семейных любительских театров
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя МоскваАнна Малакмадзе / Вечерняя Москва

— В этом году активно включились те регионы, которые раньше только присматривались. Теперь мы можем сказать, что самые отдаленные регионы нашей страны уже с нами, — рассказала соучредитель фестиваля Лариса Санатовская.

Художественный руководитель Театра Доброй Сказки, соучредитель и генеральный директор фестиваля Вячеслав Науменко отметил, что прием заявок уже открыт, они будут приниматься до 10 октября.

Председатель жюри фестиваля, актер театра «Ленком Марка Захарова» Иван Агапов выразил надежду на то, что мероприятия соберет полный зал, передает ТАСС.

С 26 августа по 2 сентября в столице пройдет 44-й Московский международный кинофестиваль. Уточняется, что конкурсная программа пройдет в кинотеатрах «Художественный» и «Иллюзион», а также в киноцентре «Октябрь», Доме кино, Центре документального кино, кинозале Третьяковской галереи, кинотеатрах сети «Москино».

Новости Москвы,Иван Агапов,Вячеслав Науменко,
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