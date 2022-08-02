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1 час назад

Восемь парковок со шлагбаумом станут уличными

Восемь парковок со шлагбаумом в Москве переобустроят в уличные. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 2 августа.

— Мы продолжаем совершенствовать улично-дорожную сеть, чтобы поездки по городу стали еще комфортнее. Мы приняли решение переобустроить восемь парковок со шлагбаумом в уличные парковки: тариф станет поминутным, а для быстрого доступа на парковку уберем шлагбаумы. Так будет удобнее водителям, которые оставляют там машины, — заявил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, в уличные парковки переоборудуют площади на улице Маши Порываевой, Большой Полянке, Коровьем Валу и Симферопольском бульваре, у станций метро «Преображенская» и «Проспект Мира», а также на проспекте Академика Сахарова и на Рогожском Валу.

До этого в дептрансе сообщили, что в июле этого года в Москве обустроили еще 216 парковочных мест для резидентов. Всего их количество достигло отметки в 1,6 тысячи.

Новости Москвы,Видео,Максим Ликсутов,
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