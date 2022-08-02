Восемь парковок со шлагбаумом в Москве переобустроят в уличные. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 2 августа.

— Мы продолжаем совершенствовать улично-дорожную сеть, чтобы поездки по городу стали еще комфортнее. Мы приняли решение переобустроить восемь парковок со шлагбаумом в уличные парковки: тариф станет поминутным, а для быстрого доступа на парковку уберем шлагбаумы. Так будет удобнее водителям, которые оставляют там машины, — заявил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, в уличные парковки переоборудуют площади на улице Маши Порываевой, Большой Полянке, Коровьем Валу и Симферопольском бульваре, у станций метро «Преображенская» и «Проспект Мира», а также на проспекте Академика Сахарова и на Рогожском Валу.