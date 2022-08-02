Движение на МКАД восстановлено после аварии с бензовозом

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что на 21 км внутренней стороны МКАД произошла дорожная авария с участием бензовоза и другого грузового автомобиля. По предварительным данным, водитель бензовоза Scania совершил столкновение с остановившемся на обочине грузовиком MAN, после чего топливо из бензовоза разлилось по проезжей части и загорелось. В результате дорожной аварии пострадал водитель бензовоза, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Сотрудники МЧС потушили пожар, его площадь составила 150 погонных метров. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии.