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54 минуты назад

Движение на МКАД на юге столицы полностью восстановлено после аварии с участием бензовоза

Агентство «Москва»иещё 1

Движение транспорта на 22 км МКАД полностью восстановлено после ДТП, в результате которого загорелся бензовоз, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение на МКАД восстановлено после аварии с бензовозом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Движение восстановлено по всем полосам», - говорится в сообщении.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что на 21 км внутренней стороны МКАД произошла дорожная авария с участием бензовоза и другого грузового автомобиля. По предварительным данным, водитель бензовоза Scania совершил столкновение с остановившемся на обочине грузовиком MAN, после чего топливо из бензовоза разлилось по проезжей части и загорелось. В результате дорожной аварии пострадал водитель бензовоза, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Сотрудники МЧС потушили пожар, его площадь составила 150 погонных метров. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии.

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