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1 час назад

В Москве рассказали о ходе работ по возведению технопарка «ЗИЛ»

RT на русском

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что технопарк «ЗИЛ» на территории бывшей одноимённой промзоны готов уже наполовину.

В Москве рассказали о ходе работ по возведению технопарка «ЗИЛ»
Фото: mos.rumos.ru

Об этом пишет kp.ru.

«На сегодня проект готов более чем на 50%. На площадках ведутся строительно-монтажные работы», — сказал вице-мэр.

По его словам, открытие технопарка в Москве позволит создать дополнительно более 1 тыс. рабочих мест. В нём будут работать производители микроэлектроники и автокомпонентов, разработчики информационных технологий в сфере безопасности и другие предприятия.

Ранее НСН сообщала, что Москва с января 2022 года выделила инвесторам более 9 га земли для строительства школ и детских садов в разных районах города.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,Завод имени И.А. Лихачева,
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