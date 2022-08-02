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29 минут назад

Москвичам рассказали о желтых терминалах для проверки «Троек»

Вечерняя Москва

Около 500 желтых терминалов для проверки карт «Тройка» установлены в вестибюлях всех станций столичного метро. Об этом во вторник, 2 августа, напомнили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Москвичам рассказали о желтых терминалах для проверки «Троек»
Фото: Telegram / Дептранс МосквыTelegram / Дептранс Москвы

— Они помогают записать удаленное пополнение «Тройки»: вы пополняете карту онлайн, а потом прикладываете ее к терминалу для активации баланса. Без этого вы не сможете оплатить проезд, — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что желтый терминал позволяет проверить записанные на «Тройку» данные билетов и «Кошелька», завершить перенос баланса с карты на карту, а также подтвердить поездки на метро, чтобы выехать с перехватывающей парковки бесплатно.

Пассажиры могут записать удаленное пополнение «Тройки» не только в метро, но и на валидаторах наземного транспорта или при помощи приложения «Метро Москвы», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Свыше 110 тысяч случаев неоплаченного проезда выявили контролеры ГКУ «Организатор перевозок» на столичном транспорте с начала текущего года.

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