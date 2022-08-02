2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск, сегодня исполняется 92 года с момента рождения отдельного рода войск Вооруженных сил РФ. Посвященное главному празднику десантников мероприятие проходит на Красной площади в Москве. Соответствующие кадры появились в распоряжении телеканала «Москва 24» и опубликованы в его Telegram.