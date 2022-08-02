2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск, сегодня исполняется 92 года с момента рождения отдельного рода войск Вооруженных сил РФ. Посвященное главному празднику десантников мероприятие проходит на Красной площади в Москве. Соответствующие кадры появились в распоряжении телеканала «Москва 24» и опубликованы в его Telegram.
На записи можно увидеть построение военнослужащих возле кремлевских стен. Военный оркестр исполняет гимн России.
В столице «голубые береты» соберутся в Парке Горького, на ВДНХ, в «Сокольниках», Парке Победы, а также на Поклонной горе. Власти города подготовили в честь праздника различные мероприятия, в том числе концерты, выставки боевой техники и парады.
Ранее военнослужащих ВДВ и ветеранов поздравил глава Минобороны России Сергей Шойгу.