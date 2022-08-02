В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
1 час назад

День ВДВ отмечают на Красной площади в Москве: видео

Денис Фьючин

2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск, сегодня исполняется 92 года с момента рождения отдельного рода войск Вооруженных сил РФ. Посвященное главному празднику десантников мероприятие проходит на Красной площади в Москве. Соответствующие кадры появились в распоряжении телеканала «Москва 24» и опубликованы в его Telegram.

На записи можно увидеть построение военнослужащих возле кремлевских стен. Военный оркестр исполняет гимн России.

В столице «голубые береты» соберутся в Парке Горького, на ВДНХ, в «Сокольниках», Парке Победы, а также на Поклонной горе. Власти города подготовили в честь праздника различные мероприятия, в том числе концерты, выставки боевой техники и парады.

Ранее военнослужащих ВДВ и ветеранов поздравил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Новости Москвы,Общество,Армия,Видео,Сергей Шойгу,ВДНХ,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители