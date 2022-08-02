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1 час назад

Новости погоды: циклон «Фрида» принесет в Москву аномальную жару

Мослента

Атлантический циклон «Фрида» принесет в Москву аномальную жару. Об этом сообщил центр погоды «Фобос». Вторжение циклона на Русскую равнину началось с усиления осадков в некоторых регионах. Однако итогом прихода «Фриды» станет повышение температуры воздуха.

«Облака в области вихря не смогут пробиться далеко вглубь страны, ведь над большей частью Европейской России сейчас властвует антициклон. При этом теплые воздушные потоки, распространяющиеся вслед за фронтами, усилят южную тягу ветров в области высокого давления», — пояснили синоптики.

Назван срок возвращения жары в Москву

В ближайшие дни в столице ожидается солнечная погода, столбики термометров поднимутся до 27-29 градусов, что почти на девять градусов выше нормы. Затем температура вырастет до 30-32 градусов. Этот период станет одним из самых жарких за прошедшие летние месяцы, отметили специалисты.

Новости Москвы,Погода,Видео,
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