Музей транспорта Москвы запустил тематические подкасты

"Музей с крупной коллекцией транспортных экспонатов выпустил первую серию подкастов "Трамвай в городе". В первых трех выпусках эксперты музея транспорта Москвы рассказывают о трамвайных вагонах из своей коллекции, в числе которых конка, трамвай R1 и "Татра ТЗ", а еще обсуждают исторические события, которые повлияли на трамвайную систему города, и рассуждают о вариантах ее развития. Подкасты станут дополнительным форматом для изучения экспонатов на сайте музея транспорта Москвы в разделе "Коллекция", где музей публикует исторические и технические данные о них", - рассказал собеседник агентства.