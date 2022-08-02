Музей транспорта Москвы запустил тематические подкасты

Специалисты музея транспорта Москвы выпустили первую серию подкастов "Трамвай в городе". Они доступны на официальном сайте учреждения в разделе "Коллекция", сообщили ТАСС в пресс-службе музея.
"Музей с крупной коллекцией транспортных экспонатов выпустил первую серию подкастов "Трамвай в городе". В первых трех выпусках эксперты музея транспорта Москвы рассказывают о трамвайных вагонах из своей коллекции, в числе которых конка, трамвай R1 и "Татра ТЗ", а еще обсуждают исторические события, которые повлияли на трамвайную систему города, и рассуждают о вариантах ее развития. Подкасты станут дополнительным форматом для изучения экспонатов на сайте музея транспорта Москвы в разделе "Коллекция", где музей публикует исторические и технические данные о них", - рассказал собеседник агентства.
По словам директора музея транспорта Москвы Оксаны Бондаренко, они изучают транспорт города во всех его проявлениях.
"Внутри институции мы постоянно исследуем новые форматы взаимодействия, которые позволят аудитории глубже погрузиться во вселенную транспорта. Аудиальный формат сегодня дает возможность получить доступ к информации дистанционно, а это значит, что музей транспорта Москвы остается на связи в комфортное для аудитории время", - сказала Бондаренко.
В пресс-службе отметили, что диалог об истории и значении транспорта в подкасте ведут сотрудники музея транспорта Москвы: экскурсовод Антон Гурков и специалист научно-исследовательского отдела Игорь Руженцев.