В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Музей транспорта Москвы запустил тематические подкасты

ТАСС

Специалисты музея транспорта Москвы выпустили первую серию подкастов "Трамвай в городе". Они доступны на официальном сайте учреждения в разделе "Коллекция", сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Музей транспорта Москвы запустил тематические подкасты
Фото: UnsplashUnsplash

"Музей с крупной коллекцией транспортных экспонатов выпустил первую серию подкастов "Трамвай в городе". В первых трех выпусках эксперты музея транспорта Москвы рассказывают о трамвайных вагонах из своей коллекции, в числе которых конка, трамвай R1 и "Татра ТЗ", а еще обсуждают исторические события, которые повлияли на трамвайную систему города, и рассуждают о вариантах ее развития. Подкасты станут дополнительным форматом для изучения экспонатов на сайте музея транспорта Москвы в разделе "Коллекция", где музей публикует исторические и технические данные о них", - рассказал собеседник агентства.

По словам директора музея транспорта Москвы Оксаны Бондаренко, они изучают транспорт города во всех его проявлениях.

"Внутри институции мы постоянно исследуем новые форматы взаимодействия, которые позволят аудитории глубже погрузиться во вселенную транспорта. Аудиальный формат сегодня дает возможность получить доступ к информации дистанционно, а это значит, что музей транспорта Москвы остается на связи в комфортное для аудитории время", - сказала Бондаренко.

В пресс-службе отметили, что диалог об истории и значении транспорта в подкасте ведут сотрудники музея транспорта Москвы: экскурсовод Антон Гурков и специалист научно-исследовательского отдела Игорь Руженцев.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители