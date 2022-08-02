В Москве по ковидной амнистии выплатили более 48,2 млн рублей

Гражданам и бизнесу в Москве за два месяца по ковидной амнистии выплатили более 48,2 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
"По итогам двух месяцев гражданами подано свыше 40 тыс. заявлений на получение единовременной компенсации. От индивидуальных предпринимателей и юридических лиц получено более 1,4 тыс. заявлений. По состоянию на 31 июля общая сумма выплат составила более 48,2 млн рублей", - сказал Данчиков.
Он напомнил, что с 1 июня 2022 года граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут подать заявление на получение единовременной компенсации за оплаченные административные штрафы, назначенные за несоблюдение требований, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы, за исключением штрафов за нарушения режима обязательной самоизоляции (изоляции).
Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут до 31 декабря 2022 года получить компенсации за ранее оплаченные в Москве штрафы, оформленные органами исполнительной власти за нарушение коронавирусных ограничений.
Граждане и представители бизнеса могут получить компенсации по штрафам за коронавирусные нарушения в Москве по постановлениям, если они были оформлены столичными уполномоченными органами, к которым относятся ГКУ "Организатор перевозок", МАДИ, ОАТИ, департамент торговли и услуг, префектуры административных округов, управы районов, Госинспекция по недвижимости и Мосгосстройнадзор, а выплата по штрафам ранее поступила в бюджет города.