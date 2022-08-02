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1 час назад

В Москве за два месяца по ковидной амнистии выплатили более 48,2 млн рублей

ТАСС

Гражданам и бизнесу в Москве за два месяца по ковидной амнистии выплатили более 48,2 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

В Москве по ковидной амнистии выплатили более 48,2 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По итогам двух месяцев гражданами подано свыше 40 тыс. заявлений на получение единовременной компенсации. От индивидуальных предпринимателей и юридических лиц получено более 1,4 тыс. заявлений. По состоянию на 31 июля общая сумма выплат составила более 48,2 млн рублей", - сказал Данчиков.

Он напомнил, что с 1 июня 2022 года граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут подать заявление на получение единовременной компенсации за оплаченные административные штрафы, назначенные за несоблюдение требований, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы, за исключением штрафов за нарушения режима обязательной самоизоляции (изоляции).

Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут до 31 декабря 2022 года получить компенсации за ранее оплаченные в Москве штрафы, оформленные органами исполнительной власти за нарушение коронавирусных ограничений.

Граждане и представители бизнеса могут получить компенсации по штрафам за коронавирусные нарушения в Москве по постановлениям, если они были оформлены столичными уполномоченными органами, к которым относятся ГКУ "Организатор перевозок", МАДИ, ОАТИ, департамент торговли и услуг, префектуры административных округов, управы районов, Госинспекция по недвижимости и Мосгосстройнадзор, а выплата по штрафам ранее поступила в бюджет города.

Новости Москвы,Евгений Данчиков,
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