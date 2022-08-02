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1 час назад

Родившегося в Московском зоопарке редкого кенгуренка показали на видео

Денис Фьючин

Кенгуренок редкого вида валлаби Беннета родился в Московском зоопарке. Соответствующее видео с животными опубликовано в Telegram-канале зоосада.

Родителями малыша стала пара кенгуру по кличке Тузик и Плюшка, которые прибыли в Москву весной прошлого года. Детеныш здоров и весит примерно два килограмма.

В дикой природе валлаби Беннета можно встретить в восточной части Австралии, а также в Новой Зеландии, Соединенном Королевстве, на острове Мэн и других европейских странах. В основном эти млекопитающие ведут ночной образ жизни, отдыхая в дневное время.

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