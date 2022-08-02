Родителями малыша стала пара кенгуру по кличке Тузик и Плюшка, которые прибыли в Москву весной прошлого года. Детеныш здоров и весит примерно два килограмма.

В дикой природе валлаби Беннета можно встретить в восточной части Австралии, а также в Новой Зеландии, Соединенном Королевстве, на острове Мэн и других европейских странах. В основном эти млекопитающие ведут ночной образ жизни, отдыхая в дневное время.