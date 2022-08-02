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46 минут назад

В Московском зоопарке родился детеныш кенгуру

ТАСС

Детеныш небольших кенгуру - валлаби Беннета - родился в Московском зоопарке. Данный вид животных занесен в Международную Красную книгу, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

В Московском зоопарке родился детеныш кенгуру
Фото: Пресс-служба Московского зоопаркаПресс-служба Московского зоопарка

"Зоологи обнаружили активность в сумке Плюшки (самки валлаби Беннета, которая содержится в Московском зоопарке - прим. ТАСС) еще весной. Но осмотреть новорожденного было невозможно, так как он не покидал свое уютное жилище. Мы только можем предположить, что он весил тогда около одного грамма. В июле кенгуренок впервые вылез наружу. Поначалу зоологи наблюдали за ним на расстоянии, чтобы минимизировать стресс как для малыша, так и для родителей. Когда зверек освоился и стал увереннее, специалисты провели осмотр. Выяснилось, что он здоров. Сейчас масса его тела составляет около 2 кг", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Отмечается, что валлаби Беннета - это подвид рыже-серых валлаби редкого вида. Они занесены в Международную Красную книгу. Кенгуру Беннета можно встретить в природе на австралийском острове Тасмания и на островах Бассова пролива. Они миниатюрнее своих материковых сородичей.

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