В Московском зоопарке родился детеныш кенгуру

"Зоологи обнаружили активность в сумке Плюшки (самки валлаби Беннета, которая содержится в Московском зоопарке - прим. ТАСС) еще весной. Но осмотреть новорожденного было невозможно, так как он не покидал свое уютное жилище. Мы только можем предположить, что он весил тогда около одного грамма. В июле кенгуренок впервые вылез наружу. Поначалу зоологи наблюдали за ним на расстоянии, чтобы минимизировать стресс как для малыша, так и для родителей. Когда зверек освоился и стал увереннее, специалисты провели осмотр. Выяснилось, что он здоров. Сейчас масса его тела составляет около 2 кг", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.