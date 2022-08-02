Участники «Московского долголетия» посетили более 60 экскурсий проекта «Открой#Моспром»

Свыше 1 тыс. участников "Московского долголетия" посетили более 60 экскурсий по фабрикам и заводам в рамках проекта "Открой#Моспром". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
"Мы впервые пригласили участников "Московского долголетия" посетить наши промпредприятия в рамках проекта "Открой#Моспром". Так, 1,2 тыс. москвичей старшего поколения бесплатно побывали более чем на 60 экскурсиях по 16 фабрикам и заводам столицы", - сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что с 25 по 29 июля участники "Московского долголетия" познакомились с процессами различных производств, узнали факты из истории московской промышленности, а также поучаствовали в мастер-классах и продегустировали продукцию столичных производителей.
"Экскурсионные программы "Московского долголетия" всегда пользовались большой популярностью среди горожан старшего поколения. Сейчас занятия по направлению "Пеший лекторий" входит в топ-5 самых популярных активностей на свежем воздухе. Занятия проводят профессиональные гиды по нескольким десяткам маршрутов. А благодаря сотрудничеству с проектом "Открой#Моспром" наши участники могут узнать не только историю города, но познакомиться с его современной инфраструктурой и предприятиями", - приводятся в публикации слова замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова.
Проект "Открой#Моспром" был запущен в марте 2019 года. За время его существования было проведено свыше 800 экскурсий более чем на 100 промышленных предприятиях города и в их музеях.