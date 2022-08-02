Участники «Московского долголетия» посетили более 60 экскурсий проекта «Открой#Моспром»

"Экскурсионные программы "Московского долголетия" всегда пользовались большой популярностью среди горожан старшего поколения. Сейчас занятия по направлению "Пеший лекторий" входит в топ-5 самых популярных активностей на свежем воздухе. Занятия проводят профессиональные гиды по нескольким десяткам маршрутов. А благодаря сотрудничеству с проектом "Открой#Моспром" наши участники могут узнать не только историю города, но познакомиться с его современной инфраструктурой и предприятиями", - приводятся в публикации слова замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова.