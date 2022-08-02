Ученый назвал основное отличие москвичей от жителей других регионов

«Москвич — чаще всего человек расслабленный и чуть пресыщенный жизнью, даже если ему лет восемнадцать-двадцать, особенно если этот москвич окончил какую-нибудь 57-ю или там 67-ю школу. Он всего наелся, все увидел, с поволокой в глазах», — заявил Лекманов.