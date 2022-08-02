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47 минут назад

Ученый назвал основное отличие москвичей от жителей других регионов

Мослента

Лень — основное отличие москвичей от жителей других регионов России. Характерную для жителей столицы черту характера в интервью изданию «Москвич Mag» назвал столичный ученый, литературовед, доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ Олег Лекманов.

Ученый назвал основное отличие москвичей от жителей других регионов
Фото: Like Heftiba / UnsplashLike Heftiba / Unsplash

«Москвич — чаще всего человек расслабленный и чуть пресыщенный жизнью, даже если ему лет восемнадцать-двадцать, особенно если этот москвич окончил какую-нибудь 57-ю или там 67-ю школу. Он всего наелся, все увидел, с поволокой в глазах», — заявил Лекманов.

Он пояснил, что студенты, приехавшие из других городов в столицу, активнее самих москвичей, так как пытаются закрепиться в городе. Ученый отметил, что в последние годы, с приходом интернета, ситуация сильно изменилась, но московские студенты все равно без особого энтузиазма реагируют на возможности, появляющиеся в рамках обучения.

«Особую ненависть к москвичам и ленинградцам, которые ничего не умели делать, я почувствовал в армии. Там эту расслабленность ребята из провинции просто ненавидели. Даже ходил стишок: "Прилетели к нам грачи — рас***дяи-москвичи"», — поделился воспоминаниями ученый.

Ранее певица, экс-вокалистка группы «Браво» Жанна Агузарова назвала объединяющие большинство москвичей качества.

Новости Москвы,Олег Лекманов,Жанна Агузарова,ВШЭ,
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