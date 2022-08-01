Названо условие для введения масочного режима в Москве

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко выступил на брифинге «Новые рекорды COVID-19: к чему готовиться россиянам?». В своей речи он назвал условия для возвращения масочного режима в Москву. Об этом сообщает «Мослента».
«Все равно придется вводить, если мы удержим этот уровень заболеваемости, а он будет нарастать», – ответил Геннадий Онищенко на вопрос о возвращении масочного режима в метро. Кроме того, эксперт добавил, что находящимся в группе риска следует начинать носить маски уже сейчас.
Напомним, что ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предсказал новую волну COVID-19, которая должна накрыть Россию в ближайшее время. Он добавил, что россиянам стоит начать готовиться к росту заболеваемости.