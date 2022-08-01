Названо условие для введения масочного режима в Москве

«Все равно придется вводить, если мы удержим этот уровень заболеваемости, а он будет нарастать», – ответил Геннадий Онищенко на вопрос о возвращении масочного режима в метро. Кроме того, эксперт добавил, что находящимся в группе риска следует начинать носить маски уже сейчас.