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1 час назад

В Москве построят восемь автомобильных тоннелей до 2025 года

Национальная Служба Новостейиещё 3

В Москве до 2025 года планируют построить восемь автомобильных тоннелей, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В Москве построят 8 автомобильных тоннелей до 2025 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До 2025 года планируем построить восемь автомобильных тоннелей, из них шесть уже в строительстве, два – в проектировании», – сказал он.

Так, четыре тоннеля будут построены в рамках южного участка Московского скоростного диаметра. Еще два сооружения построят на магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе», один тоннель под трассой М-4 «Дон» с внешней стороны МКАД и один - в рамках Северо-Восточной хорды.

Загрутдинов напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,Сергей Собянин,
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