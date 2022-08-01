В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
23 минуты назад

Москву начали захватывать огромные испанские слизни

News.ru

Огромные испанские слизни начали захватывать Москву, впервые их заметили возле Терлецких прудов, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на представителей пресс-службы столичного района Ивановское. Слизни ядовиты для человека, так как являются переносчиками болезней, поэтому их нельзя трогать руками.

Москва столкнулась с нашествием ядовитых испанских слизней
Фото: shutterstock.comshutterstock.com

В администрации зоны отдыха «Терлецкая дубрава» пояснили, что прямой угрозы слизни не несут, и поскольку ими питаются некоторые птицы и животные, то избавляться от них с помощью химикатов власти не планируют.

По словам экспертов, самый лучший способ борьбы с вредителями — ручной сбор. Однако посетителям парка опасно брать в руки слизней, так как эти брюхоногие являются переносчиками кишечной палочки, гельминтов и нематод.

Кандидат биологических наук Павел Глазков ранее предупредил россиян о распространении гигантских испанских слизней по территории России. По его словам, вредители попали в страну из Европы. Быстрому распространению вредителей способствует отсутствие естественных врагов, поэтому их наплыва стоит ждать также в Ленинградской области и Петербурге.

Новости Москвы,Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители