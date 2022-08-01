Движение в центре столицы 2 августа будет ограничено в связи с празднованием Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.
«Информируем об ограничениях в движении транспорта 2 августа. В связи с проведением на территории города мероприятий, посвященных празднованию Дня Воздушно-десантных войск Российской Федерации, будет ограничено движение: с 6:00 до 13:00 по ул. Ильинка; с 6:00 до 16:00 по площади Васильевский Спуск», - уточнили в пресс-службе.
В ГИБДД призвали водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, а также строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.