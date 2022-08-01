Забавы орангутанов попали на видео в Московском зоопарке

Орангутаны Джелай и Матику устроили друг с другом игры в Московском зоопарке. Трогательное видео с приматами опубликовано на странице зоосада во «ВКонтакте».

На записи видна веселая потасовка племянника и дяди. Животные развлекаются друг с другом, не обращая ни на кого внимания.

«Главное – безмятежная радость игры. Просто попробуйте вспомнить себя в четыре с небольшим года», – говорится в публикации.