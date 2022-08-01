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32 минуты назад

Забавы орангутанов попали на видео в Московском зоопарке

Денис Фьючин

Орангутаны Джелай и Матику устроили друг с другом игры в Московском зоопарке. Трогательное видео с приматами опубликовано на странице зоосада во «ВКонтакте».

На записи видна веселая потасовка племянника и дяди. Животные развлекаются друг с другом, не обращая ни на кого внимания.

«Главное – безмятежная радость игры. Просто попробуйте вспомнить себя в четыре с небольшим года», – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что панды Жуи и Диндин отметили свои дни рождения. Бамбуковым медведям преподнесли подарки и торт.

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