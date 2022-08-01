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55 минут назад

Очередь за товарами IKEA в Москве показали на видео

Денис Фьючин

Компания IKEA опровергла информацию о старте офлайн-распродажи товаров для дома в Москве. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось видео с огромной очередью из покупателей, которые смогли приобрести брендовые вещи онлайн.Чтобы получить их, люди занимают очередь с пяти утра.

По данным источника, сведения об открытии магазинов, которые появились в социальных сетях, не подтверждаются. Однако товары можно приобрести на российском сайте скандинавской компании. Ранее продажи были приостановлены из-за технических неполадок. Там сейчас действует электронная очередь.

Новости Москвы,Общество,Видео,Ikea,
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