Очередь за товарами IKEA в Москве показали на видео

Компания IKEA опровергла информацию о старте офлайн-распродажи товаров для дома в Москве. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось видео с огромной очередью из покупателей, которые смогли приобрести брендовые вещи онлайн.Чтобы получить их, люди занимают очередь с пяти утра.