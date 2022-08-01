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1 час назад

Москвичам назвали условие ввода масочного режима в метро

Lenta.ruиещё 2

При росте заболеваемости COVID-19 придется вводить масочный режим в метро Москвы. Об этом заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академика РАН Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

Москвичам назвали условие ввода масочного режима в метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все равно придется вводить, если мы удержим этот уровень заболеваемости, а он будет нарастать», — сказал он во время выступления на брифинге на тему «Новые рекорды COVID-19: к чему готовиться россиянам?».

При этом Онищенко подчеркнул, что на данный момент маски следует носить тем, кто попадает в группу риска.

Новости Москвы,Геннадий Онищенко,РАН,
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