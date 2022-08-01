Собянин открыл в "Манеже" выставку "Город для каждого"

"Мы открыли в "Манеже" выставку "Город для каждого" – для каждого москвича, для каждого гостя нашей столицы. Очень сложно охватить тот масштаб работ, который проводится в Москве в последние десятилетия, даже если ты живешь в этом городе. Поэтому постарались здесь, на этой маленькой площадке, представить все крупнейшие, масштабные проекты, которые мы реализовали, реализуем и будем реализовывать в этом городе", – заявил градоначальник.