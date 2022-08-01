В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Собянин открыл в "Манеже" выставку "Город для каждого"

Москва24

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в "Манеже" выставку "Город для каждого", посвященную градостроительным и инфраструктурным проектам столицы.

Собянин открыл в "Манеже" выставку "Город для каждого"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы открыли в "Манеже" выставку "Город для каждого" – для каждого москвича, для каждого гостя нашей столицы. Очень сложно охватить тот масштаб работ, который проводится в Москве в последние десятилетия, даже если ты живешь в этом городе. Поэтому постарались здесь, на этой маленькой площадке, представить все крупнейшие, масштабные проекты, которые мы реализовали, реализуем и будем реализовывать в этом городе", – заявил градоначальник.

К лучшим проектам столицы Собянин отнес транспортное строительство, создание новых станций и линий метрополитена, а также внедрение железных дорог в городской транспорт. Кроме того, мэр выделил строительство и реконструкцию дорог и возведение нового жилья.

Глава столицы подчеркнул, что за последние 10 лет благодаря программе строительства жилой недвижимости в новые дома переселились порядка 1,5 миллиона горожан. Тот же процесс позволил создать порядка 800 тысяч качественных рабочих мест.

Отдельно Собянин напомнил о программе реновации ветхого жилья в Москве и благоустройстве заброшенных и неиспользуемых промышленных территорий. Кроме того, в городе активно развивается социальная инфраструктура – возводятся новые детские сады и школы, центры культуры и спорта, а также общественные пространства.

Ранее сообщалось, что Московский урбанистический форум в "Манеже" пройдет в выставочном формате и продлится до конца августа. На международный конгресс, посвященный глобальным вызовам, стоящим перед мегаполисами, были приглашены иностранные делегации.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители