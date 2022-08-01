Собянин открыл в «Манеже» выставку «Город для каждого»

— Очень сложно охватить тот масштаб работ, проводимый в Москве в последнее десятилетие, — подчеркнул Сергей Собянин.— Постарались в «Манеже» представить все крупнейшие проекты, которые уже реализовали и которые запланированы в ближайшем будущем. Среди масштабных проектов: развитие транспортной системы Москвы — сооружение новых станций метрополитена, железных дорог, автомагистралей, реконструкция дорог; огромное жилищное строительство, которое позволило в новые квартиры переселить около полутора миллиона москвичей; создание коммерческих объектов, благодаря которым в городе появилось более 800 тысяч рабочих мест.