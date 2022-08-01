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14 минут назад

Сергей Собянин пригласил на выставку «Город для каждого»

Вечерняя Москваиещё 2

В понедельник, 1 августа, мэр столицы Сергей Собянин открыл в «Манеже» выставку «Город для каждого».

Собянин открыл в «Манеже» выставку «Город для каждого»
Фото: Официальный сайт мэра МосквыОфициальный сайт мэра Москвы

— Очень сложно охватить тот масштаб работ, проводимый в Москве в последнее десятилетие, — подчеркнул Сергей Собянин.— Постарались в «Манеже» представить все крупнейшие проекты, которые уже реализовали и которые запланированы в ближайшем будущем. Среди масштабных проектов: развитие транспортной системы Москвы — сооружение новых станций метрополитена, железных дорог, автомагистралей, реконструкция дорог; огромное жилищное строительство, которое позволило в новые квартиры переселить около полутора миллиона москвичей; создание коммерческих объектов, благодаря которым в городе появилось более 800 тысяч рабочих мест.

Мэр добавил, что в нашем мегаполисе продолжается создание комфортных детских садов и школ, больниц и поликлиник, объектов культуры и спорта, идет благоустройство общественных пространств. Последние, кстати, по словам Сергея Собянина, сегодня одни из лучших в мире.

— Реновации ветхого жилья и депрессивных промышленных территорий позволяют создавать первоклассные жилые районы, — продолжил он. — Новые кварталы получают объекты соцкультбыта и парки.

Сергей Собянин пригласил специалистов, горожан и гостей столицы посетить выставку в «Манеже», чтобы побольше узнать о Москве, ее истории и будущем.

До этого мэр Москвы сообщил, что в столице 29 июля стартовал фестиваль «Московское варенье. Возвращение легенды». Он пройдет на 23 площадках города.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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