У входа в магазин одежды H&M в одном из столичных торговых центров начали собираться покупатели. Однако в СМИ появилась информация о том, что торговые заведения шведской компании сегодня не откроются. Об этом сообщает МИЦ «Известия», опубликовавший в своем Telegram-канале видео с места событий.
На кадрах видно, что множество москвичей планировали сегодня отовариться в магазине, но его двери по-прежнему закрыты. По предварительным данным, торговые точки H&M пока не откроются, такое решение обусловлено намерением избежать ажиотажа посетителей.
Ранее стало известно распродаже товаров H&M офлайн, однако одежда европейского бренда будет продаваться без скидок.