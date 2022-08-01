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1 час назад

Столпившихся у магазина H&M москвичей сняли на видео

Денис Фьючин

У входа в магазин одежды H&M в одном из столичных торговых центров начали собираться покупатели. Однако в СМИ появилась информация о том, что торговые заведения шведской компании сегодня не откроются. Об этом сообщает МИЦ «Известия», опубликовавший в своем Telegram-канале видео с места событий.

На кадрах видно, что множество москвичей планировали сегодня отовариться в магазине, но его двери по-прежнему закрыты. По предварительным данным, торговые точки H&M пока не откроются, такое решение обусловлено намерением избежать ажиотажа посетителей.

Ранее стало известно распродаже товаров H&M офлайн, однако одежда европейского бренда будет продаваться без скидок.

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