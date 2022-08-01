У входа в магазин одежды H&M в одном из столичных торговых центров начали собираться покупатели. Однако в СМИ появилась информация о том, что торговые заведения шведской компании сегодня не откроются. Об этом сообщает МИЦ «Известия», опубликовавший в своем Telegram-канале видео с места событий.