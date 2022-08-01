На ВДНХ за восемь лет восстановлено 26 объектов культурного наследия

«Курс на обновление ВДНХ столичные власти взяли весной 2014 года - тогда на выставке развернулись масштабные работы по реставрации, реконструкции и капитальному ремонту павильонов и строений, а также комплексному благоустройству территории. Основной концепцией стало возвращение ВДНХ к облику 1954 года, когда появились главные символы выставки. За восемь лет специалисты восстановили 26 объектов культурного наследия, среди которых знаменитые павильоны, аллеи, цветники и фонтаны», - говорится в сообщении.