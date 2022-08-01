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44 минуты назад

На ВДНХ за восемь лет восстановлено 26 объектов культурного наследия

Агентство «Москва»

С 2014 года на ВДНХ восстановлено 26 объектов культурного наследия. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На ВДНХ за восемь лет восстановлено 26 объектов культурного наследия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Курс на обновление ВДНХ столичные власти взяли весной 2014 года - тогда на выставке развернулись масштабные работы по реставрации, реконструкции и капитальному ремонту павильонов и строений, а также комплексному благоустройству территории. Основной концепцией стало возвращение ВДНХ к облику 1954 года, когда появились главные символы выставки. За восемь лет специалисты восстановили 26 объектов культурного наследия, среди которых знаменитые павильоны, аллеи, цветники и фонтаны», - говорится в сообщении.

Как поясняется в материале, в настоящее время ВДНХ - один из самых крупных музеев архитектуры под открытым небом, объединяющий на своей территории 49 объектов культурного наследия. Каждый год здесь открывают интерактивные экспозиции, современные общественные пространства, образовательные и культурные центры.

Выставке достижений народного хозяйства 1 августа исполняется 83 года.

Новости Москвы,ВДНХ,Правительство Москвы,
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