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46 минут назад

Собянин рассказал о возвращении фестиваля «Московское варенье»

Вечерняя Москва

В столице 29 июля стартует фестиваль «Московское варенье. Возвращение легенды». Он пройдет на 23 площадках города. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о возвращении фестиваля «Московское варенье»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир НовиковПресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— Московские фестивали и ярмарки помогают привлечь гостей на улицы столицы и наладить логистические связи между фермерами и Москвой. Это не только праздник для жителей столицы, но и мощная поддержка бизнеса, — сказал он.

Глава города добавил, что в рамках фестиваля москвичи смогут познакомиться с более чем 300 сортами варенья из 20 регионов города. На площадках представят сладости из апельсина и инжира, таежных сборов и шишек, а также десерт с добавленьем лаванды.

Кроме того, москвичам подготовили обширную программу мероприятий. Гости смогут посетить различные мастер-классы, посмотреть кулинарные шоу, сходить на кинопоказы и так далее. Фестиваль будет открыт до 7 августа, отметил Собянин в своем личном блоге.

30 июля стало известно, что главный национальный праздник народов Якутии Ысыах начался в Музее-заповеднике «Коломенское». Мероприятие позволит познакомиться с якутскими традициями и обычаями.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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