Более 16 тыс. кустов роз высадят в Москве до конца лета

«В сентябре проведем подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость. Перед наступлением холодов выполним обрезку - удалим поврежденные ветви и слабые побеги. Кустовые розы на зиму укроем специальным защитным материалом, чтобы помочь растениям благополучно перезимовать в открытом грунте», - говорится в материале.