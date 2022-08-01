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1 час назад

Более 16 тыс. кустов роз высадят в Москве до конца лета

Агентство «Москва»

В столице до конца летнего сезона высадят более 16 тыс. кустов роз, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Более 16 тыс. кустов роз высадят в Москве до конца лета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Розы украсят Парк Победы на Поклонной горе, аллею Героев космоса, Зубовскую площадь, сквер на Кутузовском проспекте, территории объектов здравоохранения, в их числе Морозовская детская городская клиническая больница, НИИ скорой помощи имени Склифосовского», - говорится в публикации.

Всего специалисты высадят около 20 сортов роз, уточнили в комплексе городского хозяйства.

«В сентябре проведем подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость. Перед наступлением холодов выполним обрезку - удалим поврежденные ветви и слабые побеги. Кустовые розы на зиму укроем специальным защитным материалом, чтобы помочь растениям благополучно перезимовать в открытом грунте», - говорится в материале.

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