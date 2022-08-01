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1 час назад

Празднование дня рождения панд Жуи и Диндин показали на видео

Денис Фьючин

Панды Жуи и Диндин накануне отпраздновали день рождения в Московском зоопарке. Бамбуковым мишкам исполнилось пять и шесть лет. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры из столичного зоосада.

Животным преподнесли различные подарки и угощение – торт из стеблей бамбуков с кусочками фруктов и овощей. Именинникам такое лакомство пришлось по вкусу. Празднество Жуи и Диндин сопровождалось традиционными китайскими танцами и шоу барабанов.

Панды прибыли в Москву из Китая, их передали России в 2019 году.

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