Празднование дня рождения панд Жуи и Диндин показали на видео

Панды Жуи и Диндин накануне отпраздновали день рождения в Московском зоопарке. Бамбуковым мишкам исполнилось пять и шесть лет. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры из столичного зоосада.

Животным преподнесли различные подарки и угощение – торт из стеблей бамбуков с кусочками фруктов и овощей. Именинникам такое лакомство пришлось по вкусу. Празднество Жуи и Диндин сопровождалось традиционными китайскими танцами и шоу барабанов.