«Активные граждане» оценили результаты программы «Проектируем район»

В рамках программы в столице впервые применили практику соучаствующего проектирования.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В проекте «Активный гражданин» прошло голосование, в котором пользователи могли поставить оценку общественным пространствам, созданным в Москве по предложениям жителей. Своим мнением поделились 174 182 человека.

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Появление этих площадок стало итогом реализации пилотной программы «Проектируем район». В ее рамках в столице впервые применили практику соучаствующего проектирования.

Больше всего положительных отзывов получила площадка «Точка сборки», которая находится в районе Бибирево. На отлично ее оценили почти 55 процентов проголосовавших, а четверку пространству поставили 37 процентов пользователей.

По просьбе жителей территорию сделали максимально функциональной. Так, для любителей активного отдыха обновили спортивную площадку и организовали зоны воркаута. Появились новые игровые пространства для детей и подростков. Для малышей установили лазательные комплексы, качели, приподнятую песочницу, которая также удобна и для родителей. А между детскими площадками организовали навес.

Площадку «Дача рядом с домом» на Норильской улице в Лосиноостровском районе оценили на отлично почти 51 процент участников, а 40 процентов проголосовавших поставили пространству четверку.

Почти 52 процента пользователей поставили высший балл пространству «Васильцовский цвет», которое специалисты проектировали совместно с жителями Рязанского района. На четверку эту площадку оценили около 39 процентов участников голосования.

Общественное пространство «Встречи у холма» помогали создавать жители района Кузьминки. Площадке поставили отлично почти 52 процента пользователей, а около 40 процентов участников оценили результат на четыре балла.

Пространство «Архипелаг», которое стало результатом совместной работы специалистов и жителей района Марьино, оценили на высший балл почти 54 процента «активных граждан». Около 38 процентов участников поставили площадке четыре балла.

Ответ «Мне не понравилось» в каждом случае набрал примерно по восемь процентов голосов. А вариант «Получилось неплохо, но можно было бы и лучше» выбирали около одного процента участников.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года, за это время к нему присоединились более шести миллионов человек. Участники решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, центры госуслуг, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников. Москвичи приняли участие более чем в пяти тысячах голосований.

Сегодня «активные граждане» могут оценить благоустройство московских дворов, а также выбрать победителей фотоконкурса «Планета Москва».

Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе. Результаты можно увидеть на онлайн-карте, а оценить — в рубрике «Пульс столицы».

Обменять баллы за участие в проекте на призы и подарки можно в магазине поощрений. Например, москвичам предлагают выбрать промокоды на скидки в магазинах, пополнение карты «Тройка», аренду самокатов или полезные сувениры с символикой проекта «Активный гражданин». Накопленные баллы также можно перевести на благотворительность.