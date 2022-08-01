В столице отметят день рождения «Москвариума»

В честь семилетия центра океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ с 5 по 7 августа пройдет большой летний фестиваль в тропическом стиле Corallchella. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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«Центру океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ исполняется семь лет. С 5 по 7 августа детей и взрослых приглашают на большой летний фестиваль в тропическом стиле Corallchella. Для гостей подготовили презентацию новых обитателей экспозиции, квест с подарками, концерт и вечеринку до рассвета. Запланированы дневная и вечерняя программы», - говорится в сообщении.

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Поясняется, что дневная программа будет проходить все дни фестиваля. На втором этаже «Москвариума» проведут бесплатные мастер-классы для взрослых и детей, развлекательные шоу, интерактивный квест с подарками, среди которых эксклюзивные сувениры и билеты на экспозицию «Аквариум», выставку «Океан юрского периода», мюзикл «Сон в летнюю ночь» и многое другое. Вход на второй этаж комплекса свободный. Также одним из ярких событий дневной программы станет ежедневный танцевальный флешмоб с участием артистов «Москвариума». Присоединиться к нему может любой желающий.

Отмечается, что посетители экспозиции «Аквариум» смогут увидеть погружение водолазов, шоу «Русалки», показательные кормления байкальских нерп, азиатских бескоготных выдр, акул и других обитателей океанариума. Большим событием станет презентация новых жителей - пары гигантских барракуд, которые поселятся в главном морском аквариуме. Вход на экспозицию осуществляется по билетам.

У главного входа в «Москвариум» разместят фотозону и арт-объекты. Сделав фото, можно будет принять участие в конкурсе с призами. Для этого необходимо опубликовать фотографию в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #Москвариум7лет.