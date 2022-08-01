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1 час назад

Монтаж мозаичного панно "Щука" начался на станции "Нагатинский Затон" БКЛ

Москва24иещё 2

На станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро приступили к монтажу самого крупного из 12 мозаичных панно – "Щуки", размером 14 на 3,6 метра. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Монтаж мозаичного панно "Щука" начался на станции "Нагатинский Затон" БКЛ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба АО "Мосинжпроект" портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба АО "Мосинжпроект"

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, дизайн станции посвящен обитателям рек Московского региона. Отмечается, что на каждой путевой стене будет размещено шесть мозаичных изображений.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал о планах по благоустройству рядом со станцией "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии метро.

По его словам, в зону благоустройства включены улицы Речников и Затонная. На них планируется перенести под землю воздушные кабельные линии и расширить и обновить тротуары. Кроме того, появятся новые наземные переходы и будет обновлен асфальт на проезжей части.

До этого Бочкарев рассказал, что на строящейся станции "Марьина Роща" БКЛ метро специалисты приступают к пусконаладочным работам на всех восьми эскалаторах. Станцию строят на глубине около 70 метров. Затем специалисты приступят к пусконаладке четырех эскалаторов длиной 30 метров, которые находятся в зоне пересадки на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии метро.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Андрей Бочкарев,Правительство Москвы,
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