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2 часа назад

Раскрыт адрес первого в России передвинутого дома

Мослента

Адрес первого в России передвинутого дома раскрыт в Telegram-канале «Москва. Было —стало». Речь идет о кирпичном двухэтажном здании, построенном в XIX веке по адресу Каланчевская, 32/61. Его передвинули при расширении Николаевской железной дороги.

Раскрыт адрес первого в России передвинутого дома
Фото: архив Величко / Pastvu.comархив Величко / Pastvu.com

«Обычное дело, не предполагающее иного выхода, кроме сноса. Но инженер Осип Федорович предложил впервые в истории России передвинуть дом из зоны расширения. За основу была взята американская технология, но у Осипа Марковича свои идеи на сей счет тоже были», — говорится в сообщении канала.

В результате здание весом 1840 тонн удалось передвинуть на 100 метров. На это ушло несколько дней. Дом сохранился до сих пор.

Ранее было объяснено название знаменитого «дома под юбкой» в Москве. Оно связано со скульптурой, ранее установленной на здании.

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