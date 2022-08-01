Раскрыт адрес первого в России передвинутого дома

«Обычное дело, не предполагающее иного выхода, кроме сноса. Но инженер Осип Федорович предложил впервые в истории России передвинуть дом из зоны расширения. За основу была взята американская технология, но у Осипа Марковича свои идеи на сей счет тоже были», — говорится в сообщении канала.