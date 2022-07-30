На Russpass появился маршрут по площадкам фестиваля «Московское варенье»

Сервис подскажет, где можно угоститься необычными сладостями и расписать чайный сервиз.
Фестиваль «Московское варенье» проходит с 29 июля по 7 августа в столице. Специально к этому мероприятию туристический сервис Russpass подготовил новый маршрут, который позволит за один день посмотреть центральные фестивальные площадки и достопримечательности рядом с ними. Он также включает в себя рекомендации о том, где попробовать сладкие десерты из ягод, мороженое из гречки и поучаствовать в творческих мастер-классах, например научиться ручной росписи посуды.
Прогулка начинается с Климентовского переулка, в котором можно попробовать оригинальные сладости: пасты, арбузный мед и ореховые снеки. В творческой мастерской гостям предлагают расписать деревянные ложки или чайный сервиз. Рядом находится храм Священномученика Климента Папы Римского — яркий пример церковного барокко и архитектурная доминанта Замоскворечья.
Следующая остановка — площадь Революции. На ней расположилась ярмарка, где есть возможность перекусить расстегаем с горбушей, гречневой кашей с апельсином от Коко Шанель и другими необычными блюдами. Здесь также можно сфотографироваться на фоне золотых колосьев и алых маков.
Рядом находится другая известная площадь — Манежная. В дни фестиваля она пышно украшена яркими летними цветами. Гостей праздника ждут тематические площадки с угощениями и развлекательной программой.
Далее маршрут проходит по Центральному выставочному залу «Манеж», Камергерскому переулку, Тверской площади и Тверскому бульвару. Планируя прогулку, нужно учитывать, что все площадки работают ежедневно с 11:00 до 22:00.
Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. С его помощью можно, например, забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты и заказать столик в ресторане. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим местам или воспользоваться готовым предложением. На Russpass сейчас доступно пять с половиной тысяч турпредложений по регионам России.
Russpass разработан по инициативе Правительства Москвы, проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий.