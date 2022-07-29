Водитель грузовика спас котенка на МКАД. Видео

Водитель грузовика спас котенка, который вышел на МКАД и едва не попал под колеса фуры. Видео инцидента появилось в распоряжении Telegram-канала «Москва 24».

Мужчина остановил свой автомобиль и вышел на проезжую часть, чтобы помочь животному, оказавшемуся в потоке машин посреди дороги. Он поднял малыша и отнес к себе в машину.

«Вытащил! Ура!» – воскликнул водитель в кабине большегруза.