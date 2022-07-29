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1 час назад

Водитель грузовика спас котенка на МКАД. Видео

Денис Фьючин

Водитель грузовика спас котенка, который вышел на МКАД и едва не попал под колеса фуры. Видео инцидента появилось в распоряжении Telegram-канала «Москва 24».

Мужчина остановил свой автомобиль и вышел на проезжую часть, чтобы помочь животному, оказавшемуся в потоке машин посреди дороги. Он поднял малыша и отнес к себе в машину.

«Вытащил! Ура!» – воскликнул водитель в кабине большегруза.

Ранее сообщалось, что в Марокко спасли кожистую черепаху – представительницу вида самых крупных черепах. Для того чтобы доставить ее к воде, мужчины использовали доску для серфинга.

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