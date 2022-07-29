В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
1 час назад

Власти Москвы одобрили планы застройки вблизи МЦД-3

РИА Недвижимость

Власти Москвы одобрили проекты планировки территорий, согласно которым у МЦД-3 планируется строительство вокзалов, общественных центров, парковок и дорог, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Власти Москвы одобрили планы застройки вблизи МЦД-3
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении указывается, что градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила семь проектов планировки территорий (ППТ) рядом с МЦД-3 в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном округах, а также в Зеленограде. Суммарная площадь ППТ - более 1,5 тысячи гектаров.

В частности, на участке от станции Алабушево до Малино запланировано строительство гаража в 20,1 тысячи "квадратов". Еще предусмотрены два вокзала: один (7,8 тысячи "квадратов") для обслуживания высокоскоростной магистрали, другой (почти 14 тысяч) - для МЦД-3.

При этом на участке от МКАД до Фестивальной улицы планируется возвести паркинг на 14 тысяч квадратных метров, а на участке от станции Перово до станции метро "Выхино" - два общественных центра на 113,1 тысячу квадратных метров, отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что для транспортного обслуживания МЦД-3 запланированы реконструкция и строительство участков улично-дорожной сети, в том числе эстакад, платформ, отстойно-разворотных площадок.

МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.

Новости Москвы,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители