Власти Москвы одобрили планы застройки вблизи МЦД-3

Власти Москвы одобрили проекты планировки территорий, согласно которым у МЦД-3 планируется строительство вокзалов, общественных центров, парковок и дорог, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

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В сообщении указывается, что градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила семь проектов планировки территорий (ППТ) рядом с МЦД-3 в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном округах, а также в Зеленограде. Суммарная площадь ППТ - более 1,5 тысячи гектаров.

В частности, на участке от станции Алабушево до Малино запланировано строительство гаража в 20,1 тысячи "квадратов". Еще предусмотрены два вокзала: один (7,8 тысячи "квадратов") для обслуживания высокоскоростной магистрали, другой (почти 14 тысяч) - для МЦД-3.

При этом на участке от МКАД до Фестивальной улицы планируется возвести паркинг на 14 тысяч квадратных метров, а на участке от станции Перово до станции метро "Выхино" - два общественных центра на 113,1 тысячу квадратных метров, отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что для транспортного обслуживания МЦД-3 запланированы реконструкция и строительство участков улично-дорожной сети, в том числе эстакад, платформ, отстойно-разворотных площадок.