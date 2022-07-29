Власти Москвы одобрили планы застройки вблизи МЦД-3

Власти Москвы одобрили проекты планировки территорий, согласно которым у МЦД-3 планируется строительство вокзалов, общественных центров, парковок и дорог, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
В сообщении указывается, что градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила семь проектов планировки территорий (ППТ) рядом с МЦД-3 в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном округах, а также в Зеленограде. Суммарная площадь ППТ - более 1,5 тысячи гектаров.
В частности, на участке от станции Алабушево до Малино запланировано строительство гаража в 20,1 тысячи "квадратов". Еще предусмотрены два вокзала: один (7,8 тысячи "квадратов") для обслуживания высокоскоростной магистрали, другой (почти 14 тысяч) - для МЦД-3.
При этом на участке от МКАД до Фестивальной улицы планируется возвести паркинг на 14 тысяч квадратных метров, а на участке от станции Перово до станции метро "Выхино" - два общественных центра на 113,1 тысячу квадратных метров, отмечается в сообщении.
В нем также говорится, что для транспортного обслуживания МЦД-3 запланированы реконструкция и строительство участков улично-дорожной сети, в том числе эстакад, платформ, отстойно-разворотных площадок.
МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.