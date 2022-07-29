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1 час назад

В районе Филевский Парк построят четыре моста через Москву-реку

Москва24

Четыре моста построят через Москву-реку в районе Филевский Парк. Об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В районе Филевский Парк построят 4 моста через Москву-реку
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Москомархитектуракомплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Москомархитектура

Ведомство уточнило, что три моста будут автомобильными, а четвертый предназначен для пешеходов. Они будут располагаться:

  • в створе улицы Мясищева – улучшит связность Филевской и Мневниковской пойм;
  • на Новозаводской улице – улучшит связность Филевской и Мневниковской пойм;
  • в створе Берегового проезда – соединит районы Филевский Парк и Хорошево-Мневники;
  • в сторону парка "Фили" (пешеходный) – свяжет парк и Мневниковскую пойму.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что архитектурная концепция арочного моста уже утверждена, проектировщики будут определены на конкурсах.

Ранее Бочкарев рассказал, что до конца года в столице планируется завершить реконструкцию станции Переделкино будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). По его словам, на сегодняшний день объект готов на 67%. В частности, завершаются работы по устройству основных конструкций остановочного пункта: входных вестибюлей и подземного распределительного зала.

При этом пассажирские платформы с навесами от атмосферных осадков уже готовы. Параллельно началось благоустройство прилегающих к станции территорий. Там организуют подъездные пути, пешеходные дорожки, а также газоны и зеленые зоны.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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