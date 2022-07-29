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1 час назад

Прогноз погоды: Синоптик рассказал о скором уходе жары из Москвы

Вечерняя Москва

В Москву ненадолго придет «скандинавское лето» на смену жаре. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москву придет «скандинавское лето»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— С наступлением августа, который обещает быть немного теплее положенного, в условиях малооблачной погоды и смены северной тяги ветров на южную, температура воздуха с каждым днем начнет повышаться. И к середине следующей недели термометры покажут +25...+30 градусов, — рассказал синоптик в своем Telegram-канале.

По словам Тишковца, с пятницы погода в столице станет прохладнее. Ночью будет около +10...+15 градусов, а днем ожидается не выше +23...+25 градусов.

В пятницу, 29 июля, Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Геомагнитный фон в этот день прогнозируется неустойчивый.

Воздух в этот день прогреется до плюс 24 градусов, а в Московской области — до 25 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северо-западный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 40 процентов.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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