В Москву придет «скандинавское лето»

В Москву ненадолго придет «скандинавское лето» на смену жаре. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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— С наступлением августа, который обещает быть немного теплее положенного, в условиях малооблачной погоды и смены северной тяги ветров на южную, температура воздуха с каждым днем начнет повышаться. И к середине следующей недели термометры покажут +25...+30 градусов, — рассказал синоптик в своем Telegram-канале.

По словам Тишковца, с пятницы погода в столице станет прохладнее. Ночью будет около +10...+15 градусов, а днем ожидается не выше +23...+25 градусов.

В пятницу, 29 июля, Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Геомагнитный фон в этот день прогнозируется неустойчивый.