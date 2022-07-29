Открытие магазина Mango в Москве сняли на видео

В столичном торговом центре вновь открылся магазин Mango. Об этом сообщает МИЦ «Известия», в распоряжении которого оказалось видео с открытия торговой точки в ТЦ «Атриум». Запись опубликована в Telegram-канале IZ.RU.

Ранее стало известно о намерении магазина одежды испанского бренда возобновить продажи в России через франшизу. Франчайзи ритейлера стала турецкая компания Fiba Retail. Этот холдинг развивает бренд Marks&Spence, уточняет источник.