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20 минут назад

Новости погоды: Тишковец пообещал москвичам «идеальный температурный фон»

Мослентаиещё 1

Температурный фон, идеально соответствующий климатической норме, пообещал москвичам ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. О погоде в воскресенье, 31 июля, он рассказал в своем Telegram-канале.

Москвичам пообещали «идеальный температурный фон»
Фото: UnsplashUnsplash

По его словам, жителей столичного региона ждет «еще один погожий летний денек». Ожидается переменная облачность без осадков, ветер один-шесть метров в секунду. Днем воздух в столице прогреется до 23-25, в области — до 21-26 градусов. Давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее Тишковец рассказал о погоде в августе. По его словам, последний месяц лета будет солнечным.

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