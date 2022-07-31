Москвичам пообещали «идеальный температурный фон»

Температурный фон, идеально соответствующий климатической норме, пообещал москвичам ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец . О погоде в воскресенье, 31 июля, он рассказал в своем Telegram -канале.

По его словам, жителей столичного региона ждет «еще один погожий летний денек». Ожидается переменная облачность без осадков, ветер один-шесть метров в секунду. Днем воздух в столице прогреется до 23-25, в области — до 21-26 градусов. Давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.