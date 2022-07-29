Участок Карамышевской набережной реконструируют

Власти согласовали второй этап реконструкции Карамышевской набережной в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы, рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Здесь оборудуют остановки наземного городского общественного транспорта и частично переустроят существующие инженерные коммуникации. На реконструируемых участках появятся стоянка для автомобилей и карманы для парковки", – заявила она.

По словам Яковлевой, проект предусматривает проведение работ по благоустройству на улице Саляма Адиля и участке дублера проспекта Маршала Жукова. Здесь отремонтируют один действующий светофор и установят три новых, поставят ограждения и дорожные знаки, обновят разметку и оборудуют регулируемые пешеходные переходы.

"Для маломобильных граждан установят пониженный бортовой камень у наземных пешеходных переходов и на стыках тротуаров с въездами на территорию, расположенную рядом", – говорится в сообщении.