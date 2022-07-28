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29 минут назад

Мошенники начали продавать билеты на колесо обозрения «Солнце Москвы»

Мослента

Билеты на еще не начавшее работу колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ начали «продавать» в социальных сетях. Как выяснил Telegram-канал «Осторожно, Москва», это дело рук мошенников.

Мошенники начали продавать билеты на колесо обозрения «Солнце Москвы»
Фото: страница «Солнце Москвы» во «ВКонтакте»страница «Солнце Москвы» во «ВКонтакте»

«Недавно озвучили будущую стоимость билетов на еще не запущенный аттракцион: до 950 рублей. Часть москвичей возмутилась, что цены высокие. На этом фоне активизировались мошенники: в соцсетях пользователям стали приходить сообщения с предложением купить билеты по выгодной цене — 400 рублей с человека», — говорится в публикации канала, подкрепленной скриншотом одной из переписок клиента и продавца.

В администрации аттракциона заявили, что знают о проделках аферистов, и подчеркнули, что реальные билеты на «Солнце Москвы» в продажу еще не поступили. Предзаказ можно сделать только на официальном сайте, или уже купить билет в кассе в день открытия, передает «Осторожно, Москва».

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ сбора данных своих будущих жертв — они стали чаще ссылаться на «социологические опросы» и «исследования потребителей».

Новости Москвы,ВДНХ,
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