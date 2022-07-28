Туристы из Ирана массово устремились в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году столицу России посетило около 700 тысяч иностранных туристов. Об этом сообщает Telegram-канал «Акценты».
Как сообщает Ассоциация туроператоров России, поток иностранных туристов вырос на порядок. Для сравнения, за первое полугодие прошлого года Москву посетило только 65 тысяч туристов из других стран.
Изменилась и география. В прошлом году Москву посетило больше всего гостей из Кубы, ОАЭ, Турции, Германии и Сербии. Теперь же на их место чаще приезжают граждане из Ирана и арабских стран – Омана, Бахрейна, Кувейта и Йемена.
Напомним, что ранее Ассоциация туроператоров РФ рассказала о том, какие страны наиболее лояльны к туристам из России.