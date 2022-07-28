В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
53 минуты назад

Туристы из Ирана массово устремились в Москву

Елена Прошина

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году столицу России посетило около 700 тысяч иностранных туристов. Об этом сообщает Telegram-канал «Акценты».

Туристы из Ирана массово устремились в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, поток иностранных туристов вырос на порядок. Для сравнения, за первое полугодие прошлого года Москву посетило только 65 тысяч туристов из других стран.

Изменилась и география. В прошлом году Москву посетило больше всего гостей из Кубы, ОАЭ, Турции, Германии и Сербии. Теперь же на их место чаще приезжают граждане из Ирана и арабских стран – Омана, Бахрейна, Кувейта и Йемена.

Напомним, что ранее Ассоциация туроператоров РФ рассказала о том, какие страны наиболее лояльны к туристам из России.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители